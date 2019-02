Roteiro Blumenau Gastronômico começa nesta sexta-feira (08/02)

São 30 estabelecimentos que apresentam criações e pratos especiais até o dia 18 de março. Opções vão desde sanduíches e especialidades da casa até receitas inéditas

Ingredientes com modos variados de preparo, com diferentes tipos de fermentações e composições inusitadas com café e melado em receitas salgadas. A partir dessa sexta-feira (8), opções como estas estarão disponíveis para os consumidores em 30 estabelecimentos com o início do Roteiro Blumenau Gastronômico. O evento é realizado pela Sol Eventos.

Para aproveitar, os consumidores devem ir até os próprios restaurantes, que serão identificados. Os preços variam de R$ 12,00 a R$ 79,90 e os preparos ficam disponíveis até 18 de março.

Os pratos são:

• Aikau Poke – Poke Aikau

• Alemão Batata – Filé de Tilápia à Belle Meunière

• Bier Vila – Raclette Suíça

• Blum’s Kaffee – Sanduíche de Guisado de Angus

• Burgerbravo – Brie Bravo

• Cafehaus Glória – Sorvete de Cuca de banana com farofa crocante

• Casa Olga – Galeto Primo Canto

• CinePizza Resto-Bar – Spaghetti testo di basilico & Noci “De Niro”

• Eisenbahn Bierhaus – Crispy Pork Belly

• Enoteca Decanter Blumenau Wine Bar – Arroz de Camarão

• Fritz Saudável – Filé de Truta com amêndoas laminadas

• Hotel Sesc Blumenau – Café Colonial

• Hotel Slaviero Essential – Medalhão de Mignon ao molho Weiss com Risoto de Abóbora

• Macarronada Bonassoli – A Dama e o Vagabundo

• Nana Hamburgueria Artesanal – Hambúrguer Bolovo

• Negroni 33 Pizza Bar – Pizza Carpaccio

• Nibbles Food & Fun – Blue Cheese

• Old Jack Bar – Prime Ribe na Parrilla

• Padaria e Confeitaria Kibaguetti – Almoço Buffet

• Pizzeria Don Peppone – Ravióli

• Polpetta Pão com Bolinho – Rockmalt

• Quotidien Bar e Cozinha – Costela ao molho de Cerveja

• Restaurante Thapyoka – Schweinshaxe, spätzle und rotkohl

• Senac Blumengarten – Flamnkuchen

• Senhora Farinha Bakery – Menu Degustação de Verão

• Takumi Sushi Bar – Camarão crocante ao coco

• Terrace Restaurante Plaza Hotel – Rizotto de marreco

• The Boiler Gastropub – Costela Burger

• Villa do Vale Bistrô – Filé Gold 23K

Para o organizador Develon da Rocha, a expectativa esse ano é que o público interaja com os chefs, bartenders e sommeliers dos estabelecimentos, ampliando o seu conhecimento com a gastronomia. “Com informação e paladar mais apurados, os locais que se esmeram na produção dos seus pratos são mais valorizados e a região se fortalece com boas opções”, comenta.

Uma agenda de cursos e workshops em diversas frentes da gastronomia acontecem a partir da próxima semana. A agenda será divulgada no Facebooke no Instagram do evento.

O Roteiro Blumenau Gastronômico é patrocinado pelo Safra Pay e tem o apoio da Gama Inox, Executivo Transportes, Parque Vila Germânica e Prefeitura de Blumenau.



Curtir isso: Curtir Carregando...