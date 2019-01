Roteiro Blumenau Gastronômico começa na próxima semana e já tem 30 estabelecimentos confirmados

Uma das novidades deste ano é a duração do evento, que vai de 8 de fevereiro a 18 de março. Serão 40 dias de pratos especiais a preços mais atrativos para o consumidor da região

Frequentar restaurantes, bares e confeitarias com experiências e investimentos diferenciados em relação ao restante do ano. Essa é a proposta do Roteiro Blumenau Gastronômico, realizado pela SOL Eventos. Em 2019, a edição de verão da programação acontece de 8 de fevereiro a 18 de março em 30 estabelecimentos da cidade.

A duração do evento, que este ano terá 40 dias, é uma das novidades. Será uma semana a mais do que em 2018. A solicitação dos participantes e entendimento de que o público do Festival Brasileiro da Cerveja pode ser atendido pelas experiências especiais levou à ampliação.

De acordo com Develon da Rocha, diretor da SOL Eventos, a expectativa é positiva. “O público brasileiro está cada vez mais interessado pela gastronomia. Programas de TV, celebridades nas redes sociais e conteúdo sobre comer melhor são líderes de audiência. Entendemos que o Blumenau Gastronômico é uma chance desse consumidor se aproximar dos estabelecimentos da cidade e perceber que temos aqui boas opções”, diz.

Cozinhar e aprender

Outra novidade deste ano é uma programação de aulas-show, que será divulgada nos próximos dias. A intenção da organização do evento é de que o consumidor também utilize os estabelecimentos locais para aprender sobre comida. “A ideia foi muito bem recebida pelos participantes, que entenderam que compartilhar o que sabem com o público é uma das formas de contribuir para a boa gastronomia”, comenta.

Nas redes sociais do Blumenau Gastronômico será possível ter acesso a agenda.

Locais confirmados

Já estão confirmados no Blumenau Gastronômico: Aikau Poke, Alemão Batata, Bier Vila, Blum’s Kaffee, Burguer Bravo, Cafehaus Glória, Casa Olga, Cine Pizza, Decanter, Don Peppone, Eisenbahn Bierhaus, Fritz Saudável, Hotel Sesc, Hotel Plaza, Macarronada Bonassoli, Nana Hamburgueria, Negroni 33, Nibbles, Old Jack Bar, Padaria e Confeitaria Kibaguetti, Polpetta, Quotidien Bar e Cozinha, Restaurante Sesc, Senac Restaurante Escola, Senhora Farinha, Slaveiro Hotel, Takumi Temakeria, Thapyoka, The Boiler Gastropub e Villa do Vale Boutique Hotel.

