Roseli Moreira expõe na Sala Elke Hering

A instalação “Como fazer um pote?”, da artista blumenauense Roseli Moreira, será aberta à visitação pública nesta quinta-feira, dia 16, às 19h, na Sala Elke Hering do Museu de Arte de Blumenau (MAB). O trabalho está ligado à arte conceitual, pois suas características são o efêmero e a intervenção do público por meio da manipulação da argila. As visitas são gratuitas.

“Como fazer um pote?” aconteceu pela primeira vez em 2010 durante a Semana de Artes da Universidade Regional de Blumenau (Furb). Agora, ressurge reestruturada em uma nova configuração para a segunda temporada de exposições do MAB.

O público pode apreciar a relação entre as linguagens artísticas da cerâmica e fotografia. A instalação utiliza 40 imagens de forma sequencial e mostra o processo de confecção de um pote de argila. De forma lúdica, o observador pode se sentir instigado pelas imagens a confeccionar uma peça, criando novas poéticas para a instalação.

Roseli Moreira é natural de Blumenau, onde vive e trabalha. É formada em Educação Artística pela Universidade Regional de Blumenau (Furb), pós-graduada em Especialização em Cerâmica pela Universidade de Passo Fundo (UPF/RS) e Mestre em Educação pela Furb. A artista visual também é arte-educadora, professora de Arte na Furb e na Escola Técnica do Vale do Itajaí (Etevi). É autora dos livros Mural Cerâmico: marco de superação pela arte (2018) e Arte, Estética e Educação: uma perspectiva tridimensional (2018).

Saiba mais

Abertura da 2ª Temporada de Exposições no MAB

Data: 16 de maio, quinta-feira

Horários

19h: conversa com os artistas expositores

20h: abertura da temporada, lançamento de livro e apresentação musical

Visitas: até 23 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Visitas mediadas: podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176

Classificação etária indicativa: Livre

Entrada franca

Semana Nacional dos Museus

A 2ª Temporada de Exposições é uma das atrações deste ano Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2019, assim como nos anos anteriores, iniciativas estão sendo preparadas para comemorar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio)

As exposições

Desenhos de Um Real – de Diego de Los Campos (SC)

Coletivo @7 – de Ana Biolchini, Ana Montenegro, Cecília Walton, Deolinda Aguiar, Érika Malzoni, Malvina Sammarone e Natalie Salazar (SP e RJ)

Como fazer um pote? – de Roseli Moreira

5 Marias – de Cyntia Kava, Fernanda Alonso, Luiza Uady, Maria Emilia Mendes e Marinice Costa (PR)

Apto 22 – de Adriana Granado

