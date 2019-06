Rodada dupla das categorias de base do Basquete Blumenau nesta quinta-feira (6)

Na noite desta quinta-feira, dia 6, as categorias sub-15 e 17 do Basquete Blumenau entram em quadra para a disputa de mais uma rodada na primeira fase do Campeonato Catarinense. O sub-15 da Aracuã enfrenta Joinville, às 19h. Logo depois, às 20h30, o sub-17 de Blumenau enfrenta Jaraguá. Os jogos estão programados para o Ginásio do Clube Ipiranga, em Blumenau.

O sub-15 da Aracuã é comandada pelo técnico Luiz Bortolini e está na terceira posição, com campanha de três vitórias e apenas uma derrota. Já o sub-17 liderado pelo técnico Christian Nau está na oitava posição, com duas vitórias e seis derrotas. A entrada ao ginásio é gratuita e todos os apaixonados pelo esporte estão convidados.

