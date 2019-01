Reunião debate requisitos para Blumenau receber Selo Cidade Amiga do Idoso

O prefeito Mário Hildebrandt e a presidente da Fundação Pró-Família, Cristiane Loureiro, se reuniram na tarde da última terça-feira, dia 18, com o Coordenador Estadual da Política do Idoso, Paulo Medeiros, para discutir sobre os próximos passos que Blumenau deverá dar para receber o Selo Cidade Amiga do Idoso. Na ocasião, o prefeito ainda recebeu a placa que simboliza a primeira certificação – a de adesão, que o município já conquistou.

Para receber o Selo Cidade Amiga do Idoso, Blumenau ainda terá que obter outras quatro certificações, a plano, bronze, prata e ouro. No encontro foi destacada a importância de engajar o secretariado, além da população blumenauense. “É fundamental dar continuidade ao processo, pois assumimos este compromisso e o município está engajado em cumprir todas as etapas”, ressaltou Cristiane Loureiro.

Ainda durante a terça-feira, Medeiros conheceu a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes) e da Fundação Pró-Família. Já na manhã desta quarta-feira, dia 19, os secretários, junto aos representantes da sociedade civil e do Conselho Municipal do Idoso, participaram da reunião do comitê gestor para iniciar um diagnóstico, e à tarde ainda haverá um encontro com os coordenadores de cada secretaria. “Esta é uma oportunidade de valorizar ainda mais o compromisso de Blumenau com os idosos. Com toda certeza vamos caminhar sem estresse para conquistar as outras certificações, principalmente pelos serviços prestados pelo município para os idosos”, destacou Mário Hildebrand

