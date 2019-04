Restauração da segunda maior casa enxaimel de Blumenau conta com serviço de escaneamento inédito na cidade

Aplicado pela empresa WRodacki, a utilização do Scanner a laser 3D tem o objetivo de capturar informações precisas e detalhadas para o acervo histórico, projeto e restauração do antigo Salão Kunze.

Começou no sábado, dia 06, a restauração da segunda maior casa enxaimel de Blumenau que abrigava o tradicional Salão Kunze. A novidade da restauração e reconstrução do local é a utilização de um equipamento inédito na cidade, fornecido e aplicado com exclusividade na região pela empresa WRodacki. Trata-se do Scanner a laser 3D, que permite uma precisão milimétrica de medição a laser para documentação e pesquisas em 3D.

Segundo o engenheiro Marcelo Rodacki, o objetivo do escaneamento da casa enxaimel é capturar informações precisas e detalhadas para arquivo histórico e para o andamento do projeto de restauração. “Tratando-se de um patrimônio histórico, a precisão das medidas e o registro de cada detalhe são fundamentais, fatores que com o scanner 3D são alcançados de maneira milimétrica. Além da exatidão tem-se a agilidade. Em apenas 2h30 foram levantados todos os detalhes da estrutura que ainda restava no local”, explica Rodacki.

O produto tem vantagens diretas e indiretas que vão desde a minimização de riscos, visto que a estrutura estava instável, até a redução de visitas a campo, pois, após a medição, o registro completo possibilita o uso do arquivo digital para novas medições em escritório, sem necessidade de retornar ao local, permitindo também o desenvolvimento de novos projetos de restauração.

A segunda maior casa enxaimel de Blumenau

O imóvel tem quase 90 anos e está em estado de abandono no distrito da Vila Itoupava, em Blumenau. Desativado há 25 anos, o local está passando por uma restauração minuciosa, e o intuito é recuperar e restaurar a casa.

A engenheira Camila Kleis Rodacki comenta que a realização deste trabalho foi uma experiência incrível, por se tratar de um edifício histórico da região do Vale do Itajaí. “A casa enxaimel sofreu grandes alterações devido a um incêndio, parte da estrutura tinha desabado e havia muitos escombros no local. Mas ainda foi possível identificar objetos, livros e até tecidos misturados com a madeira danificada, evidenciando os vestígios históricos do ambiente”.

Camila conta que a captação da casa enxaimel durou cerca de duas horas e meia, já o processamento dos dados, feito em escritório, durou mais quatro horas. “Em menos de um dia de trabalho pode-se obter uma nuvem de pontos completa e detalhada da estrutura”. Ao todo foram utilizadas no local 16 cenas, ou seja, foram escaneados 16 pontos da casa, cada um com aproximadamente 9 minutos de duração, atingido uma precisão média de 3.2mm.

O Scanner a laser 3D

Fabricado na Alemanha, pela empresa Faro Technologies, o Scanner a laser 3D permite realizar medições de estruturas de forma rápida, simples e precisa, com redução de erros, produtividade e eficiência. O produto é uma nuvem de pontos e, cada ponto possui uma coordenada x,y,z, ou seja, entrega um modelo digital 3D que possibilita inúmeras aplicações, desde a criação de um projeto baseado nas características originais, memória documental, até perícia.

A técnica já foi utilizada no Brasil em diversas ocasiões, como por exemplo, no Museu Imperial de Petrópolis, para acervo histórico, no museu Nacional no Rio de Janeiro, para perícia e, no viaduto que cedeu na marginal Pinheiros, em São Paulo, para levantamento da estrutura existente.

Alguns benefícios do scanner a laser 3D são: aumento de potencial produtivo, redução de visitas ao local, registro completo do ambiente, minimização de riscos, agilidade em campo, interoperabilidade, qualidade de dados, redução de retrabalhos, redução de equipe de campo e eliminação de atividades sem valor agregado.

A WRodacki

A WRodacki é uma empresa inovadora no processo de engenharia e construção civil no Vale do Itajaí. Como propósito de contribuir com o desenvolvimento da engenharia e suas vertentes, a WRodacki acredita que a colaboração e a evolução contínua são fundamentais para o ramo. Com um novo olhar e atentos às tendências de mercado, a companhia trás uma nova proposta de negócio que visa o compartilhamento de ideias e potencial das empresas. A companhia tem como foco atuar com empresas e projetos que precisam desenvolver processos de engenharia em qualquer área, que querem inovar e entendem a importância da boa utilização da tecnologia com esse objetivo.

Com exclusividade em Blumenau e região, a WRodacki oferece o serviço de escaneamento a laser 3D cujo processo de medição fornece material rico, preciso e ágil para diversos fins. Com base na nuvem é possível produzir modelos 3D, documentação 2D, tour virtual, simulações 3D e estudos de interferência. Esses produtos podem ser utilizados para projetos desenvolvidos em BIM, acompanhamento contínuo de obra para controle de qualidade do serviço e as built, estudo de layout, gestão de ativos, monitoramento de patologias, planejamento urbano, entre outros.

Curtir isso: Curtir Carregando...