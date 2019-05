Reservatórios de água americanos chegam a Blumenau

Os dois reservatórios de água americanos que serão instalados nos bairros Velha e Fortaleza chegaram a Blumenau na última sexta-feira, dia 17. As estruturas foram embarcadas no porto de Houston (EUA) para o Brasil no mês de março e aportaram em Navegantes no fim de abril. Após os trâmites, foram liberados para a entrega no almoxarifado do Samae.

Os reservatórios seguem os moldes do construído na Itoupava Central (Reservatório R9-B) e contam com tecnologia em aço aparafusado com revestimento vitrificado e fabricação americana. Cerca de R$ 2 milhões serão investidos nas obras para a instalação do reservatório na Rua dos Caçadores; atendendo mais de 22 mil pessoas até 2045. No da Fortaleza, o investimento será de mais de R$ 3 milhões, beneficiando mais de 25 mil habitantes, dentro do mesmo período.

Também serão realizadas obras de melhoria e expansão de rede, que ultrapassam um investimento de R$ 12 milhões. Com isso, o Samae aumentará a capacidade de reserva de água em 5 milhões de litros nas regiões de abastecimento Caçadores R3-B e Fortaleza R1 -B.

Sobre os reservatórios

Reservatório Fortaleza (R1-B)

Localização: Rua Emílio Voigt, lote nº 48

Capacidade de reservação: 3 milhões de Litros



Reservatório Caçadores (R3-B)

Localização: Rua Sirene Aguida Zimermann

Capacidade de reservação: 2 milhões de Litros

