Representada por jovem talento, AGIN marca presença no Estadual Adulto de Ginástica Rítmica

Inicia no próximo sábado, dia 25, a disputa do Campeonato Estadual Adulto de Ginástica Rítmica, no Ginásio de Esportes Rozendo Lima, em Florianópolis. A AGIN estará participando representada pela ginasta Ana Carolina Sandrini Souza, que estará acompanhada da técnica Priscila Hostin.

Considerada uma das jovens promessas da modalidade no cenário catarinense, Ana Carolina já conquistou grandes resultados em sua carreira e o objetivo é dar continuidade no Estadual. Desde o início da temporada, assim como todas as demais ginastas da AGIN, Ana tem mostrado intensa dedicação aos treinamentos. A meta é construir um ano de 2019 positivo para o rendimento coletivo e individual.

Na noite desta quinta-feira, dia 23, o Basquete Feminino Blumenau entra em quadra na disputa de mais um compromisso válido pela Liga Nacional. Em busca da recuperação na competição nacional, a equipe comandada pelo técnico Camargo terá pela frente o Santo André, às 19h, no Ginásio Pedro Dell Antonia, em Santo André (SP). A partida terá transmissão do canal ESPN Extra.

As blumenauenses estão na quinta colocação, com uma campanha de seis vitórias e cinco derrotas. O Santo André, por sua vez, está em quarto com sete vitórias e quatro derrotas. O Basquete Feminino Blumenau ainda terá mais um compromisso em São Paulo. No sábado, dia 25, a equipe liderada por Camargo enfrenta o São Bernardo, às 19h, no Ginásio Odemir Furlan Baetinha, em São Bernardo do Campo (SP).

