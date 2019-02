Relacionados do Metropolitano para o confronto diante do Criciúma

Na tarde deste sábado, dia 9, o Clube Atlético Metropolitano entra em campo para a disputa de mais um compromisso válido pelo Campeonato Catarinense de Futebol. A partida será diante do Criciúma, às 17h, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

Para o confronto no Sul do Estado, o técnico Abel Ribeiro relacionou 19 jogadores. A partida marca a estreia de Ribeiro no comando do Verdão do Vale. O objetivo traçado pela comissão técnica é buscar uma boa atuação na luta pela reabilitação no Estadual.

Relacionados

Aldevan Santos Nascimento Júnior

Jeferson Carvalho dos Santos

Ari Moura Vieira Filho

Arnaldo de Brito Neto

Mariano Sebastian Trípodi

José Victor Inácio Gomes

Claullian Kelves da Silva

João Victor Persuhn

Weslley Euller Barbosa

Carlos Eduardo Estevão

Guilherme Aparecido Silvério

Ruan de Oliveira

Jeferson da Silva de Oliveira

Romário Leiria de Moura

Bruno Fleitux

Leandro Domingos Melo

Igor Koehler

José Carlos Costa

Angelo Stulp Natanael

