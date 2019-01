Reforma dos banheiros dos terminais Proeb e Velha inicia nesta terça-feira

A reforma dos banheiros dos terminais urbanos Proeb e Velha iniciou nesta terça-feira, dia 22. Os locais ganharão novos pisos, louças, metais, pintura e instalação elétrica. Além disso, passarão por revisão hidráulica e terão adaptação para as pessoas ostomizadas.

A Prefeitura de Blumenau, por meio do Seterb, investirá R$ 341 mil na reforma geral dos banheiros dos seis terminais urbanos. Nos terminais Fortaleza e Aterro os trabalhos estão em andamento, com previsão de conclusão para fevereiro. Os últimos a receberem as melhorias serão os terminais Garcia e Fonte. A execução completa dos serviços está prevista para maio.

