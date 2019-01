Rede estadual abre matrículas no próximo dia 4 de fevereiro

O início do ano letivo está próximo e ainda há tempo para quem não garantiu a matrícula na educação básica. Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação (SED) abre o segundo período de matrículas nas escolas estaduais para o ensino fundamental, médio, profissionalizante e Centro de Educação de Jovens e Adultos (Cejas). No primeiro período foram registrados 371.914 novos alunos, a expectativa é registrar mais 150 mil neste segundo momento.

Interessados devem realizar a matrícula diretamente na escola desejada munidos dos documentos: Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade; Atestado de Frequência com indicação da etapa/ano em 2018 ou histórico escolar; Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores a matrícula); 1 foto 3×4; Carteira de vacinação, para os estudantes do Ensino Fundamental e Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.

Nas escolas da Grande Florianópolis, com exceção do Instituto Estadual de Educação e EEB Jacó Anderle, deverá ser realizada a pré-matrícula online pelo site entre 4 e 7 de fevereiro. Dado este passo, é necessário entregar a documentação (acima) até 11 de fevereiro. Quem não tiver acesso à internet poderá utilizar os laboratórios de informática da própria escola.

Para ingresso no ensino fundamental regular, a criança deverá ter completado seis anos de idade até o próximo 31 de março, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e Portaria do MEC nº 1.035/2018. No ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é necessário ter 15 anos completos e 18 para o ensino médio.

“A rede estadual desenvolve diferentes programas dentro das respectivas modalidades com o objetivo de ter e manter as crianças e jovens na sala de aula. As escolas já estão sendo preparadas para receber aproximadamente 530 mil alunos”, ressalta a diretora da Gestão da Rede Estadual, Isabela Regina Fornari Muller.

O ensino médio conta com as modalidades Regular e com jornada ampliada, sendo: Integral em Tempo Integral (EMITI), Inovador (EMI) e Integrado Educação Profissional (EMIEP). Com a proposta de fomentar o protagonismo juvenil, potencializando a capacidade dos estudantes para realizarem escolhas melhores fundamentadas, o EMITI é ofertado em 32 escolas da rede estadual. Confira no quadro abaixo as escolas que ofertarão o programa em 2019.

O Ensino Médio Inovador (EMI) é ofertado em 115 escolas e tem como objetivo oportunizar ao jovem a ampliação do tempo escolar com a inserção de atividades que tornem o currículo mais integrado e dinâmico, com conteúdos curriculares organizados a partir de um planejamento interdisciplinar. As atividades envolvem dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.

Educação Profissional

A rede estadual também está com matrículas abertas no ensino profissionalizante, tanto para quem ainda está no ensino médio, como para quem já concluiu. As oportunidades são por meio do Ensino Médio Integrado Educação Profissional (EMIEP) e pelos 18 Centros de Educação Profissional (Cedups).

Entre as duas modalidades são ofertados 34 diferentes cursos profissionalizantes em: administração; contabilidade; eletrotécnica; enfermagem; segurança do trabalho; agropecuária; estética; estradas; manutenção e suporte em informática; massoterapia; transações imobiliárias; vestuário; análises clínicas; edificações; informática; química; saneamento (EMIEP); mecânica; eletrônica; logística; qualidade; marketing; saúde bucal; eletromecânica; vendas; recursos humanos; fabricação Mecânica; automação industrial; meio ambiente; agente comunitário de saúde; cozinha; biotecnologia; alimentos; dança.

Escolas com EMITI

Município Escola Água Doce EEB Ruth Labarbechon Araranguá EEB Bernardino Sena Campos Blumenau EEB Dr.Max Tavares D’ Amaral Bom Retiro EEM Valmir Omarques Nunes Bombinhas EEB Pref Leopoldo José Guerreiro Bombinhas EEB Maria Rita Flor Canoinhas EEB Almirante Barroso Capinzal EEB Mater Dolorum Chapecó EEB Coronel Ernesto Bertaso Cordilheira alta EEB Cordilheira Alta Curitibanos EEB Casimiro de Abreu Florianópolis EEB Dom Jaime de Barros Câmara Indaial EEB Attela Jenichem Ipuaçu EEB PE Antônio Vieira Ipumirim EEB Benjamim Carvalho de Oliveira Itajaí EEB Prof Ary Mascarenhas Passos Itajaí EEB Nereu Ramos Itajaí EEB Elfrida Cristino da Silva Itapiranga EEB São Vicente Jaraguá do Sul EEB Holando Marcelino Gonçalves Jaraguá do Sul EEB Prof Heleodoro Borges Joinville EEB Eng Annes Gualberto Lages EEB Flordoardo Cabral Lages EEB Visconde de Cairu Orleans EEBToneza Cascaes Palhoça EEB Gov Ivo Silveira Presidente Getúlio EEB Orlando Bertoli Rodeio EEB Osvaldo Cruz Santo Amaro da Imperatriz EEB Nereu Ramos Timbó Grande EEB Machado de Assis Urussanga EEB Caetano Bez Batti Xaxim EEB Gomes Carneiro

