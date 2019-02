Recadastramento do cartão escolar deve ser feito até 31 de março

Os estudantes que estão com a matrícula efetuada para o primeiro semestre do ano letivo de 2019, já podem realizar o recadastramento do cartão escolar. O prazo expira no dia 31 de março, e para evitar filas e transtornos aos usuários, a BluMob disponibiliza todo o processo de recadastro online, acessando a área especifica através do site ou aplicativo da BluMob.

São duas formas de recadastro: para os alunos matriculados nas instituições que já enviaram as informações de matrícula referente ao semestre/ano vigente, o usuário precisa atualizar as informações pessoais, com isso, o processo é totalmente finalizado. Para os alunos que as unidades escolares não enviaram as informações necessárias, o usuário precisa digitalizar e anexar os próprios documentos, finalizando o recadastro pelo site da BluMob.

A renovação do cartão de estudante é obrigatória, e caso o usuário não faça o recadastramento, terá a compra de créditos bloqueada a partir do dia 31 de março. Os alunos que irão fazer seu primeiro cartão escolar, devem comparecer pessoalmente à Central de Atendimento, na Rua Ceará, nº 47, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h (sem fechar para o almoço) e sábados, das 8h às 12h.

Confira a lista de documentos necessários para o recadastro:

Declaração do colégio carimbado e assinado pela instituição;

Documentos pessoais (RG, CPF ou certidão de nascimento);

Comprovante de endereço recente em nome do aluno ou dos pais (contas de água, luz, telefonia fixa, com emissão não superior a 60 dias);

Em caso de imóvel locado, é necessário apresentar contrato de locação autenticado;

Para residentes em imóveis de terceiros sem contrato de locação, apresentar também declaração autenticada em cartório, além de comprovante de residência do declarante.

