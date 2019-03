Raul Seixas Cover e John Mueller se apresentam em Blumenau no dia 22 de março

Rock nacional e música popular brasileira. No dia 22 de março, Raul Seixas Cover, o Raulzito de Apucarana, e o artista John Mueller fazem show na sede da Bella Janela Cortinas, no bairro Garcia, em Blumenau. O evento ocorre às 20h30min, e o valor do ingresso custa R$ 50, à venda pelo (47) 9 9218-8888 ou pelas redes sociais do artista John Mueller. No palco, Raulzito e Mueller contarão com a presença dos músicos Mazin Silva (na guitarra), Caio Fernando (no baixo) e Ruan Mueller (na bateria).

Natural de Apucarana, Paraná, o músico João Elias da Silva, apresenta o Raulzito Cover há mais de 15 anos e é considerado o melhor cover do país do venerado Raul Seixas (1945/1989), em concurso promovido pelo programa Domingão do Faustão (2009). Canções como Metamorfose Ambulante, Maluco Beleza, Gita, Tente Outra Vez, Ouro de Tolo, Medo da Chuva farão parte do repertório da noite. Já, John Mueller, irá trazer para o palco sucessos do álbum Na Linha Torta (2018), como Maré Rasa (Canção de Partida) e Fronteiras, além de canções inéditas. Acompanhe as notícias www.facebook.com/johnmuelleroficial e www.instagram.com/johnmuelleroficial

SERVIÇO

Show Raul Seixas Cover e John Mueller e banda, em Blumenau

22 de março, às 20h30min

No Beto Baby World – sede da Bella Janela Cortinas (Rua Willy Bauler, 162, bairro Garcia, Blumenau – SC)

Ingressos à venda pelo (47) 9 9218-8888 ou pelas redes sociais do artista John Mueller, a R$ 50

Classificação: Livre

Produção: John Mueller

Realização: Bella Janela Cortinas

