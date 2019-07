Quedas na terceira idade: saiba como idosos podem se prevenir

Em qualquer idade, todos correm o risco de sofrer alguma queda. Porém, ao se tratar de uma pessoa idosa é importante ficar atento a este tipo de situação. A queda destes indivíduos é um problema mais comum do que parece. De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é de que haja uma queda em cada três pessoas com mais de 65 anos. Destes, um a cada 20 sofrem algum tipo de fratura ou necessitam de internação e atendimento médico. Dentre os mais idosos, acima de 80 anos, 40% caem a cada ano.As quedas, por menores que sejam, podem acabar ocasionando lesões e fraturas de difícil recuperação. De acordo com o geriatra cooperado à Unimed, Dr. Roberto Esmeraldino, as principais fraturas são no fêmur, punho e coluna. “Em alguns casos, as quedas ocasionam somente alguns danos leves, como hematomas, contusões ou inflamações locais. Mas, em situações mais graves, as fraturas ósseas e sangramentos intracranianos são algumas das possibilidades, e é por isso que devemos estar atentos à prevenção”, ressalta.Tendo em vista esta situação, o importante é tomar cuidado para evitar as possíveis quedas. Dr. Roberto explica que alguns fatores de risco podem ocasionar o problema.“Alguns fatores externos, como calçadas irregulares, pisos escorregadios, tapetes e brinquedos espalhados podem dificultar a locomoção da pessoa idosa, causando a queda. Outra questão importante a ser levada em consideração são as doenças como Alzheimer, Parkinson e outras comuns nessa idade, que podem também afetar a locomoção. O uso de alguns medicamentos pode causar tonturas e confusão mental, também aumentando os riscos”. Como prevenir as quedas na terceira idadeA principal forma de prevenir as quedas é estar atento aos fatores de risco, evitando situações que possam causar o problema. Manter tapetes e móveis fora do caminho, além de outros objetos que podem atrapalhar a locomoção, e utilizar sapatos adequados, com solas antiderrapantes, são algumas dicas que podem auxiliar na prevenção. Em alguns casos, a instalação de barras de suporte pela casa pode ser necessária, bem como o uso de bengalas ou andadores para melhorar a mobilidade do idoso.É importante, ainda, manter um estilo de vida saudável, com bons hábitos alimentares e visitas regulares ao médico. Outra dica importante é a prática de exercícios físicos, pois estes melhoram o equilíbrio, fortalecem a musculatura e diminuem o risco de doenças.“Tomar os cuidados necessários para evitar as quedas está fortemente ligado à qualidade de vida do idoso. Além da prevenção, manter uma alimentação saudável, alinhada a uma boa e eficiente prática de exercícios, sempre com o acompanhamento de um médico, garante à pessoa idosa um envelhecimento saudável e com qualidade”, finaliza o geriatra.