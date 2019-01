Quarta-feira de calor extremo e temporais localizados

Ontem, terça-feira (29), os termômetros do Parque Ramiro Ruediger marcaram 39,8°C, com sensação térmica de 43,6°C. A chuva isolada esperada não veio, mas o forte calor desta quarta-feira (30), deve trazer temporal com rajadas de vento e descargas elétricas no fim da tarde e início da noite.

A EPAGRI/CIRAM emitiu um aviso meteorológico para calor extremo e temporais localizados no estado.

A previsão do AlertaBlu para esta quarta-feira trás sol entre nuvens em Blumenau e a temperatura se eleva à tarde, quando a máxima varia entre 39 e 41°C. A partir da tarde, o intenso calor associado a cavados em níveis baixos da atmosfera em SC favorecem a condição para pancadas de chuva rápidas e isoladas. Não se descarta a ocorrência de temporal com rajadas fortes e momentâneas de vento bem como chuva intensa em curto período de tempo. Ventos fracos a moderados de noroeste.

Para a quinta-feira se mantém a previsão de temporal, com rajadas fortes e momentâneas de vento, chuva intensa e queda de granizo e queda de granizo entre a tarde e à noite. A temperatura mínima varia entre 24 e 26°C e máxima entre 39 e 41°C. Vento fraco de oeste passando a sudeste no fim do dia.

