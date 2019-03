Quais foram as multas mais comuns na primeira semana de videomonitoramento

A primeira semana de fiscalização do trânsito de Blumenau por videomonitoramento gerou 56 multas a motoristas da cidade. Com o novo sistema, que entrou em operação na segunda-feira de Carnaval, dia 4, um agente da Guarda de Trânsito acompanha imagens de 90 câmeras cedidas pela Polícia Militar e tem condições de gerar uma infração a distância.

Segundo o Seterb, a infração mais comum na primeira semana foi a conversão proibida, com 23 casos. Em segundo lugar ficaram os motoristas que estacionam em desacordo com a regulamentação: 10 multas.

Ao todo, 11 tipos de infração diferentes foram flagrados pelo monitoramento em vídeo. Conforme o presidente do Seterb, Marcelo Schrubbe, o novo sistema prioriza condutas irregulares que prejudicam o fluxo do tráfego ou a segurança.

Infrações

23 – conversão proibida

10 – estacionamento em desacordo com a regulamentação

6 – estacionar em ponto de ônibus

5 – retorno em local proibido

5 – transitar com veículo em ciclofaixa/ciclovia

2 – estacionar em fila dupla

1 – estacionar local/horário proibido

1 – transitar em local/horário não permitido

1 – transitar na contramão

1 – parar sobre a faixa de pedestre

1 – estacionar no passeio

