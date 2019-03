Público sentirá as diferenças de uma Imperial Stout envelhecida em três barris distintos no Festival Brasileiro da Cerveja

Uma experiência sensorial diferente será possível no espaço da Alles Blau no Festival Brasileiro da Cerveja. No evento, que vai de 13 a 16 de março em Blumenau (SC), a cervejaria vai disponibilizar para o público três versões envelhecidas da Imperial Stout da marca: em barris de carvalho francês que antes receberam cabernet sauvignon, malbec e malte escocês. A ideia é que o consumidor possa provar esses itens e entender o efeito do envelhecimento nas características da cerveja.

Para o cervejeiro da marca, Rubens Bósio, a Imperial Stout que será lançada na linha de long necks, oferece possibilidades sensoriais incríveis. “Fizemos essa brincadeira com os tipos de barris para mostrar ao público como as decisões dentro de uma cervejaria implicam no sabor da bebida. São três rótulos completamente diferentes, que vão provocar nos consumidores essa reflexão”, diz.

Uma quantidade limitada de garrafas numeradas será comercializada. Elas são consideradas cervejas de guarda e podem ser armazenadas por mais alguns meses.

Cerveja infusionada na hora

Outra atração do Festival Brasileiro da Cerveja será o hopinator. A tecnologia que a Alles Blau levará para o evento faz o infusionamento da cerveja na hora: ela sai dos barris, passa por um espaço onde recebe mais uma dose de sabor de frutas e condimentos, e é servida. “É uma tecnologia que nos permite brincar e promover experiências legais. Teremos uma Catharina Sour de amora com uma dose extra da fruta e uma Witbier azul, que chamamos de Witblau, com limão siciliano e mais coentro”, diz Rubens.

Sobre a Alles Blau

Lançada oficialmente no Festival Brasileiro da Cerveja de 2018, a Alles Blau é uma cervejaria de Blumenau (SC). O nome é uma expressão utilizada pelos imigrantes alemães que chegaram a cidade, quando queriam dizer que estava “tudo ótimo”, “tudo bem”. A fábrica tem capacidade para produção de 100 mil litros ao mês.

A linha de produtos conta com nove estilos: Pilsen, Weiss, APA, IPA, Witbier, Strong Golden Ale, Blonde Ale, Imperial Stout e Catharina Sour. Em breve a Alles Blau vai inaugurar também um bar de fábrica. Mais informações sobre os rótulos em www.cervejariaallesblau.com.br.



