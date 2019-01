Prorrogado o prazo de inscrições para o Concurso Brasileiro de Cervejas 2019

O prazo de inscrições para o Concurso Brasileiro de Cervejas 2019 foi prorrogado pela organização. Mesmo que o número de inscritos até o momento já supere as 475 cervejarias e os 2854 rótulos inscritos na edição de 2018, os organizadores entendem que a oportunidade de participar deve se estender para um número ainda maior de produtores. Segundo dados estatísticos, são mais de 835 cervejarias em operação no país e aproximadamente 150 destas foram fundadas nos últimos 12 meses.

“O Concurso pode ir além de ser uma competição e agir também como um censo cervejeiro, cujos dados possibilitem o planejamento de ações de fomento e fortalecimento da cultura cervejeira brasileira”, explica Amanda Reitenbach, coordenadora técnica do evento, sobre o que motivou a prorrogação do prazo.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até o dia 28, pelo site do Festival Brasileiro da Cerveja, (www.festivaldacerveja.com), na aba Concurso. A taxa de inscrição para cada cerveja é de R$245. As amostras devem ser encaminhadas para o Parque Vila Germânica, onde ocorrerão as avaliações, entre os dias 18 e 22 de fevereiro. O julgamento das amostras inscritas ocorre entre os dias 9 e 11 de março e cerimônia de premiação no dia 12 de março.



O Concurso Brasileiro de Cervejas



O Concurso Brasileiro de Cervejas ocorre em Blumenau, a Capital Brasileira da Cerveja, e é o 3º maior concurso de cervejas do mundo, tanto em relevância quanto em número de rótulos inscritos, e o maior da América Latina.



Em 2019, a competição tem seu corpo de jurados composto por 121 profissionais reconhecidos pelo mercado cervejeiro mundial. São 62 brasileiros, de 11 estados diferentes, e 59 estrangeiros, de 24 países. Alguns jurados fazem parte da Brewers Association, associação americana com mais de 7 mil cervejeiros artesanais e outras empresas do ramo cervejeiro associados, uma das grandes fomentadoras do mercado cervejeiro nas Américas e no mundo.

O Concurso Brasileiro de Cervejas é organizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), em parceria com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Parque Vila Germânica. A coordenação técnica do concurso é feita pelo Instituto Science of Beer, de Florianópolis.

