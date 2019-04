Projeto que incentiva a leitura no transporte coletivo chega a Blumenau

A iniciativa, chamada de Cultura no Ônibus, será implementada nos veículos da frota da BluMob na cidade.

Incentivar a leitura, promover mais conhecimento e novos aprendizados, de forma gratuita, tornando as viagens do transporte coletivo mais prazerosas, são alguns dos propósitos do projeto Cultura no Ônibus. A iniciativa, que já está presente em oito cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em mais de 600 ônibus, acaba de chegar também a Blumenau (SC), uma iniciativa da BluMob que conta com apoio do SETERB e da Prefeitura de Blumenau para a realização.

O lançamento do projeto será no dia 14 de abril, domingo, durante a realização da Rota de Lazer na Rua XV de Novembro, ao lado do teatro Carlos Gomes, onde estarão expostos mais de 11 ônibus zero quilômetros, que passam a integrar o transporte coletivo da cidade, que, a partir de agora terá cerca de 98% da frota já renovada.

A ideia nasceu em 2015, no Distrito Federal, por um cobrador do transporte coletivo, na época. Para contribuir com a leitura na região, um dos hábitos que levam à construção e formação de uma sociedade mais igualitária e justa, o projeto começa neste mês de abril, em 15 linhas do transporte coletivo. Os novos ônibus e o projeto estarão à disposição dos usuários já na semana seguinte.

Como funciona?

No início, o projeto estará presente em 12 ônibus da cidade de Blumenau, atendendo 15 linhas, distribuídas de modo que todas as regiões sejam abrangidas com o projeto. O objetivo é estar presente nos 238 veículos da cidade.

Os livros serão obtidos a partir de doações e outras ações, iniciativas dos colaboradores da empresa e pelas parceiras que querem apoiar o projeto, ficarão à disposição dos usuários em estantes dentro dos ônibus. Eles poderão ser lidos durante o percurso da linha ou levados para casa para devolução posterior, gratuitamente, sem obrigatoriedade de cadastro ou controle de retirada e entrega. Após a leitura, basta devolver em outro ônibus que possui o projeto ou nas bilheterias dos terminais urbanos da cidade. O compartilhamento e a honestidade são pontos altos do projeto.

Quem quiser contribuir, pode levar seus livros em qualquer um dos terminais urbanos da cidade nos pontos de coleta que estarão disponíveis, deixar com os cobradores nos ônibus identificados com o projeto ou na Central de Atendimento da BluMob, na Rua Ceará, nº 47, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h e sábados, das 8h às 12h.

