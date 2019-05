Projeto Pátria na Cidade vai até escola estadual de Blumenau

EEB Santos Dumont receberá solenidade nesta quarta-feira, dia 22.

Foto: Marcelo Martins

Mais uma edição do projeto Pátria na Cidade ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22. Desta vez, a cerimônia cívica ocorrerá na Escola de Educação Básica (EEB) Santos Dumont, localizada na Rua Amazonas, 2771, no bairro Garcia.

A solenidade terá início às 9h e contará com a tradicional participação da banda do 23º Batalhão de Infantaria, além de apresentação cultural preparada pela escola. Este é o segundo ano em que a programação do projeto abrange escolas da rede estadual de ensino.

Curtir isso: Curtir Carregando...