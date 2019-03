Projeto de alunos do Espaço de Educação Maker de Blumenau foi selecionado para evento em Nova York

Este ano, os facilitadores do Espaço de Educação Maker de Blumenau, Maria Carla Reinert Ferreira e David Jones Treis, inscreveram o projeto “Nosso Broto”, no evento FabLearn 2019, que acontece na Universidade de Columbia, em Nova York. Dos mais de 400 trabalhos inscritos para o evento, 49 trabalhos aprovados foram brasileiros, incluindo o projeto de Blumenau, que foi desenvolvido no segundo semestre de 2018 com estudantes de 7 a 9 anos, na oficina “Vem Fazer Descobertas”.“O projeto desenvolvido pelos alunos surgiu da necessidade de revitalizar os canteiros do Espaço de Educação Maker do SESI de Blumenau. Utilizando de elementos naturais como um laboratório vivo, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre questões ambientais e culturais que os rodeiam diariamente. Além disso, a turma contou com diversas opções tecnológicas para ajudar na revitalização do espaço”, explica Maria Carla Reinert Ferreira, facilitadora do Espaço de Educação Maker.Dentro do projeto “Nosso Broto”, há algumas atividades específicas, nas quais duas foram selecionadas para o evento internacional, sendo elas a “Bomba de sementes” e a “Irrigação inteligente”.Entenda como funciona cada uma delas:Bomba de sementesAs bombas de sementes, criadas pelo agricultor e microbiólogo japonês Masanobu Fukuoka na década de 1970, podem ser lançadas em locais abandonados ou desmatados. Elas florescem e enfeitam o local. A técnica é usada por empresas, ONG’s e projetos de reflorestamento em várias partes do mundo. “O objetivo da atividade foi mostrar como podemos contribuir para revitalizar ou recriar ambientes desmatados de forma divertida e que pode ser replicada por familiares, amigos e colegas da escola”, afirma Maria Carla.Esta atividade não utiliza nenhuma tecnologia digital, mas promove a interação dos estudantes de forma colaborativa e criativa.Irrigação inteligenteNesta atividade foi feita uma pesquisa para verificar como são irrigadas as hortas e de que forma poderia ser desenvolvido um sistema de irrigação inteligente. Cada estudante construiu o seu protótipo de irrigador.“A intenção nesta etapa foi materializar as ideias de irrigadores que poderiam atender a necessidade percebida. Partindo dos protótipos, demonstramos o que são e como podemos utilizar os sensores para irrigar as hortas. Foram elaborados sistemas simples com pequenas bombas de água, mangueiras, canos e pilhas. Após todo este levantamento e algumas pesquisas, criamos um sistema de irrigação automática para os canteiros, onde é verificado a umidade do solo, a quantidade de água necessária e a luminosidade presente”, explica David Jones Treis, facilitador do Espaço de Educação Maker.FabLearn 2019A Conferência FabLearn, em cooperação com a Association for Computing Machinery, Grupo de Interesse Especial em Interação Computador-Homem (ACM SIGCHI), acontece na Universidade de Columbia, em Nova York, nos dias 8, 9 e 10 de março, com o tema“Que papel a Educação Maker desempenha em um mundo com crescentes desafios sociais e ambientais?”. Ela reúne os principais influenciadores e líderes de pensamento de todo o mundo em educação, formulação de políticas, academia, design, pesquisa e comunidades criadoras para aprender, apresentar e discutir a fabricação digital na educação, a cultura criadora, a aprendizagem prática e as ferramentas instrucionais.O evento contará com palestras, painéis de pesquisadores e educadores, demonstrações de tecnologias recentes e workshops párticos imersivos.A conferência tem como um dos objetivos principais, divulgar informações sobre as melhores práticas e ferramentas, além de conectar pesquisadores com profissionais, formuladores de políticas e educadores pioneiros.