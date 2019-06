Projeto Circuito SIS do SENAI realiza ações em prol da sociedade

Em fevereiro deste ano, o SENAI lançou aos docentes, discentes e colaboradores da instituição, o Projeto Circuito SIS, que tem como objetivo formar equipes para mobilizarem suas competências profissionais e desenvolverem um projeto em parceria com a indústria, de modo a transformarem um produto ou espaço da localidade onde a escola se insere, utilizando o know-how inovador da educação profissional e da indústria brasileira.

Os projetos podem abranger diferentes circunstâncias da realidade local, desde que o grupo possa inserir suas habilidades profissionais e conte com a participação da indústria.

A gerente executiva do SESI SENAI, Dalila Leite Mendonça de Carvalho, explica que os grupos podem desenvolver, desde obras simples de revitalização de espaços comunitários até projetos de inclusão digital para a comunidade. “O importante é que a inovação, a simplicidade, a funcionalidade e a otimização de recursos estejam presentes em cada etapa do circuito”, comenta.

O SENAI no Vale do Itajaí está participando com três equipes:

A equipe AMARturidade (Amor pela melhor idade), tem como objetivo levar a inclusão digital aos idosos. Sua primeira ação ocorreu na última semana, com a revitalização da sala de informática da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense – Pró Idoso. E no próximo sábado, dia 08, ocorrerá a segunda oficina gratuita, com o tema, descomplicando a internet, no SENAI, e terá a participação de aproximadamente 30 idosos. As empresas parceiras deste projeto, são, Luminárias Blumenau, Costura Fina Confecções, WK Sistemas, Senior Sistemas, Dona Hilda, Supermercado Giassi e Pastelaria Carmem.

A equipe “Cantinho da Leitura!”, tem como objetivo adequar espaços nas ONG’s Puro Amor e São Roque, em Blumenau, transformando-os em bibliotecas. O projeto já está em andamento e até o momento, foram realizadas obras de reforma e pintura na ONG São Roque e confecção de tapetes, almofadas, joguinhos de madeira, nichos e prateleiras, cabaninhas de leitura e decoração para os espaços. As empresas parceiras do projeto são Teka, Altenburg – Ecofiber e West Rock.

E a terceira equipe, a Little Bee, tem como objetivo a revitalização de espaços de convivência e biblioteca do CEI Leonardo Laurindo Terres, com a produção de mobílias para crianças de 3 a 5 anos, e organizando e proporcionando ambientes mais adequados para o desenvolvimento educacional. Empresas parceiras do projeto, N8 Têxtil, Coteminas e Calesita.

