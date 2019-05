Programa Viver Bem na Escola passa por treinamentos e capacitação

Futuro, sexualidade, dilemas da adolescência, alimentação saudável e cuidados com o corpo foram temas da primeira formação dos professores do Programa Viver Bem na Escola, promovido pela Unimed Blumenau. Os workshops ocorreram no dia 13 de maio, com a formação de 50 professores, diretores e coordenadores das escolas EEB Professora Izolete Elisa Gouveia Muller e EEB Professor Lothar Krieck.

A capacitação contou com conteúdos teóricos e práticos ministrados por profissionais das áreas da psicologia, enfermagem, nutrição, ginecologia e obstetrícia. “Os assuntos apresentados têm como objetivo ampliar o horizonte dos professores sobre as temáticas do Programa, com vistas a saúde e qualidade de vida dos alunos e, consequentemente, de todos aqueles com os quais ele se relaciona”, explica a analista de responsabilidade social da Unimed Blumenau Flávia Regina Moraes Giacomozzi.

A programação do evento contemplou os seguintes workshops: “Construindo o Futuro”, com a psicóloga Daniela Bridon; “Sexualidade na adolescência”, com a ginecologista e obstetra Dra. Fabiana Troian; “Dilemas na adolescência”, com a psicóloga Helena Kniss; “Alimentação saudável”, com a nutricionista Eliane Antunes; “Cuidados com o corpo”, com a enfermeira Daniela de Souza.



Programa Paradesporto também passou por capacitação

Com o intuito de contribuir com o Programa do Paradesporto de Blumenau e a segurança de seus participantes, a Unimed Blumenau promoveu, nos dias 09 e 10 de maio, a primeira Formação do Programa Esporte Comunitário, sob a temática de primeiros socorros.A programação contou com conteúdos teóricos e práticos, incluindo técnicas de primeiros socorros na água, uma vez que também são oferecidas aulas de natação.

“Uma das prioridades do programa Paradesporto de Blumenau é manter a segurança dos alunos e com esta formação, com certeza fez toda diferença em uma situação de emergência, tanto fora como dentro da água. Foi um conteúdo muito bem explorado e de grande aprendizado. Só temos a agradecer a Unimed Blumenau por todo apoio e investimentos no Paradesporto nestes cinco anos de parceria e patrocínio”, ressalta a diretora do Paradesporto, Giselle Margot Chirolli.

A analista de responsabilidade social da Unimed Blumenau, Flávia Regina Moraes Giacomozzi, destaca a iniciativa para a segurança dos paratletas e a importância do programa. “O intuito do projeto é incentivar a prática esportiva para a promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas com deficiência, contribuindo com a potencialização do Programa Paradesporto de Blumenau e, o interesse pela comunidade, um dos princípios do cooperativismo. Oferecer essa possibilidade com segurança é primordial”.



Curtir isso: Curtir Carregando...