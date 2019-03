Programa de Educação Fiscal abre inscrições para 2019

Escolas e Centros de Educação Infantil do município já podem se inscrever no Programa Municipal de Educação Fiscal. Os projetos podem ser cadastrados no link www.blumenau.sc.gov.br/educfiscal até o dia 10 de maio.

Realizado há mais de dez anos pelas Secretarias de Educação (Semed) e Gestão Financeira (Segefi), o programa segue as diretrizes nacionais e tem por objetivo incentivar a cidadania e a participação social entre crianças e adolescentes, bem como compartilhar informações sobre origem, controle e aplicação dos recursos públicos. O programa estimula também valores como sustentabilidade e empreendedorismo.

Este ano, o programa trará uma ação nova que será a publicação dos relatos de experiências dos projetos desenvolvidos pelas unidades educacionais em uma revista online que terá três edições por ano e estará disponível no site da Prefeitura. A primeira edição está prevista para junho e os profissionais interessados em participar podem se inscrever no link www.blumenau.sc.gov.br/relatoexperiencia, no período de 07 a 28 de março.

