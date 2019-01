Programa de Atendimento Recreativo inicia na próxima segunda-feira nos CEIs de Blumenau

Aproximadamente quatro mil crianças serão atendidas a partir da próxima segunda-feira, dia 21, no Programa de Atendimento Recreativo (PAR). Desenvolvido nos Centros de Educação Infantil (CEIs) de Blumenau, a iniciativa, promovida pela Secretaria de Educação (Semed), tem o objetivo de proporcionar às crianças diversas propostas de interações e brincadeiras. O atendimento nos 66 dos 77 CEIs, da Rede Municipal de Ensino, será realizado até o dia 1º de fevereiro.

Participarão do PAR as crianças matriculadas em 2018 nas turmas de Creche I, Creche II e Creche III conforme inscrição em cada CEI. O atendimento às todas as crianças matriculadas nos CEIs inicia-se no próximo dia 05 de fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação PMB

