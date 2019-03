Programa capacitará gratuitamente pessoas com deficiência

O SEPROSC, sindicato que representa as empresas de informática de Santa Catarina, formalizou convênio com o Sesi/SC para capacitar pessoas com deficiência gratuitamente.

Deverão ser selecionadas entre 20 a 30 pessoas para frequentar cursos no Espaço de Educação Maker, um programa diferenciado e exclusivo desenvolvido pelo Sesi em Santa Catarina.

Participam do convênio também as empresas Senior e GovBR, que bancarão os custos das mensalidades junto com o SEPROSC.

Além das empresas citadas, os candidatos estarão à disposição de outras empresas de TI associadas do Seprosc na região de Blumenau.

Qualquer familiar ou pessoa com deficiência pode se inscrever para o processo seletivo gratuitamente.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone (47) 3231-5228 ou e-mail.

COMO FUNCIONA

O Espaço de Educação Maker é um programa exclusivo desenvolvido pelo Sesi/SC.

Está implantado em Blumenau, Joaçaba e Pinhalzinho.

O programa consiste de uma grande área com núcleos onde os alunos podem aprender sobre robótica, ciências, tecnologias, matemática, comunicação, mídias ou atividades ligadas à administração, conforme forem sendo descobertas as inclinações e preferência.

No convênio com o SEPROSC as pessoas com deficiência desenvolverão habilidades em áreas que possam ser aproveitados em empresas de software, como gestão, atendimento, suporte e desenvolvimento.

INÍCIO DAS AULAS

As aulas terão início em fevereiro de 2018.

As inscrições vão até dia 25 de janeiro.

O curso dura seis meses, com aulas de quatro horas uma vez por semana.

Mais informações sobre o Espaço de Educação Maker AQUI.

Fonte: Jornal de Blumenau

