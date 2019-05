Professores participam de Parada Pedagógica no MAB

Iniciativa possibilita formação continuada dos servidores e abre espaço a propostas educacionais.

A proposta da Parada Pedagógica é ser um dia em que as escolas paralisam as atividades para formação continuada dos servidores, e também para discutir e repensar propostas educacionais para a escola. Com essa missão, o Museu de Arte de Blumenau (MAB) recebeu nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23, 86 profissionais dos Centros de Educação Infantil Emilia Piske, Emiliano Stolf, Hilca Piazera e Marlise Theis.

A Fundação Cultural de Blumenau recebeu os profissionais para apreciação estética das obras que integram as mostras da 2ª Temporada de Exposições do MAB. Para o presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Ramos, a sinergia entre as instituições cultural e educacional reforça a crença nas possibilidades que a educação, cultura e arte podem alcançar. “A parceria que vem sendo mantida entre o MAB e a Secretária da Educação, ao longo do período, permite diálogos e estreita laços entre as instituições, promovendo projeto que objetiva aproximar pessoas, trocar experiências, identificar demandas e ampliar repertório cultural”, completa a gerente do MAB, Mia Ávila.

Os participantes tiveram oportunidade de discutir sobre como acontece o processo artístico, a construção dos trabalhos, técnicas utilizadas, a sua poética e o papel do curador. O diálogo foi direcionado para a importância dos educadores na identificação e utilização dos espaços expositivos, compreendidos não só no atendimento às artes visuais, mas também como espaços para literatura, música, dança e teatro. “Abrimos a roda de conversa para possibilitar informações, questionamentos e interação. A formulação de propostas com estratégias pedagogicamente orientadas propicia ao museu e aos participantes ferramentas capazes de promover o diálogo com o que está exposto na instituição”, conclui Mia Ávila.

Curtir isso: Curtir Carregando...