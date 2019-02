Professores da rede pública podem participar de curso gratuito de teatro

Professores da rede pública de ensino de Blumenau têm agora a oportunidade de participar de um curso gratuito de teatro. Proposto pela atriz, professora e pesquisadora Sabrina Moura, o projeto “Articulando a Plateia de Teatro” recebe inscrições até o dia 23 de fevereiro e conta com o apoio da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), Cia. Carona de Teatro e do Movimento Teatrando. Os interessados devem preencher e enviar o formulário disponível no site. A relação dos participantes será divulgada no dia 26 de fevereiro.

Aprovada pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura em 2014 e 2017, a iniciativa busca dinamizar ações que despertem o interesse pelo setor. As aulas conduzidas pela professora Sabrina Moura envolvem dinâmicas práticas de expressão corporal e vocal, jogos de improvisação, construção de cenas e estudo de textos teóricos. Cada professor fará uma atividade envolvendo a linguagem teatral na sua respectiva escola, devidamente orientado pela ministrante.

A carga horária é de 40 horas presenciais e 10 horas de atividades complementares à distância, totalizando 50 horas de certificação. Serão oferecidas 40 vagas, divididas em duas turmas de 20 professores cada e distribuídas da seguinte forma: turma semanal, às quintas-feiras, das 18h30 às 21h, na Fundação Cultural de Blumenau (sala 4), e turma quinzenal, às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, na Cia. Carona de Teatro, anexo ao Teatro Carlos Gomes. Para a turma semanal, as aulas ocorrerão no período de 8 de março a 28 de junho. Já para a turma quinzenal, os encontros acontecer de 9 de março a 6 de julho. Caso o número de inscritos exceda a quantidade de vagas, será respeitada a ordem de inscrição, priorizando os professores de Artes.

