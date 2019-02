Professores da Fundação Pró-Família passam por capacitação

Foto: Michele Lamin

A Fundação Pró-Família promoveu nesta segunda e terça-feira, dias 4 e 5, uma capacitação para os professores que atuarão neste ano tanto na sede, como nos 89 núcleos espalhados pela cidade, nos programas Pró-Idoso e Criança e Adolescente. A programação teve início pela manhã, no dia 4, com uma palestra sobre “a abordagem dos programas oferecidos na Pró-Família e sua relevância social”. Na sequência, houve uma integração da equipe. Os professores ainda estiveram presentes na parte da tarde, na capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que ocorreu no Teatro Michelangelo, na Uniasselvi.

Abrindo o segundo dia de atividades, os professores assistiram a uma palestra ministrada por Cláudio Trajano, da Viacredi, que abordou o “bom humor e atitudes positivas”. Posteriormente, a professora Ana Paula Kuczmynda da Silveira, do Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc), falou a respeito das “reflexões sobre o projeto político pedagógico da Pró-Família e seu papel na garantia de direitos do cidadão”. A última atividade aconteceu no período da tarde, com uma capacitação sobre “segurança do trabalho e orientações de RH”, oferecida pela Secretaria Municipal de Administração.

A presidente da Fundação Pró-Família, Cristiane Loureiro, destacou a realização da iniciativa. “É importante promover essa integração. Além disso, a capacitação é uma motivação para iniciar o ano com muito entusiasmo e ainda dar um gás nas atividades, pois o trabalho na Pró-Família realmente é muito intenso. Com esses objetivos alcançados, iniciamos o ano de uma forma diferenciada, um conhecendo o outro e entendendo como funciona a instituição”.

As aulas na Fundação Pró-Família retornam na próxima segunda-feira, dia 11. Até lá, a instituição está com matrículas abertas para o Programa Criança e Adolescente, que vão desta quarta-feira, dia 6, até sexta-feira, dia 8. Todos os programas atendidos pela Pró-Família seguem com matrículas abertas durante o ano, de acordo com a disponibilidade de vaga. Os períodos em destaque para efetuar as matrículas possuem mais opções de oficinas.

