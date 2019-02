Procon registra 232 atendimentos pelas empresas do Grupo América Móvil

O Procon de Blumenau registrou um total de 232 atendimentos efetivados pelas empresas de telefonia Claro, Net e Embratel, que integram o Grupo América Móvil. Desde agosto do ano passado, as três empresas estão atendendo as reclamações dos consumidores às segundas-feiras, das 9h às 16h, na sede do órgão municipal, situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 1.243, no Centro, em frente à Prefeitura.

O serviço, denominado Solução Procon, resulta de um Termo de Cooperação assinado com o grupo para que a população seja atendida pelas instituições de forma mais rápida. Além de possibilitar o contato direto com as prestadoras dos serviços de telefonia móvel, o termo prevê que as reclamações sejam solucionadas imediatamente ou em um curto período.

Para isso, o atendimento aos consumidores é feito por meio de agendamento com as três empresas no Procon. Como alternativa, o cidadão pode fazer a solicitação via WhatsApp do Consumidor, que atende pelo número 99920-0083, ou ainda pelo telefone 3326-6746.

