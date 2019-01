Procon prossegue com análise dos valores cobrados na fatura de energia

No dia 7 de fevereiro, o Procon de Blumenau, em parceria com outros Procons do Estado e também com o Ministério Público (MP), se reúne com a Celesc em Florianópolis. O encontro tem como objetivo solicitar à instituição a apresentação fundamentada do detalhamento de como foram gerados os valores emitidos nas faturas de cobrança de energia elétrica dos consumidores. Somente em Blumenau, mais de 100 processos foram abertos contra a distribuidora de energia.

Segundo o coordenador do Procon de Blumenau, André Moura Cunha, o MP deve apresentar dez processos de cada região contra a Celesc para que ela demonstre a forma como é feito o cálculo para a cobrança da energia elétrica. “Vamos agora visitar as residências dos consumidores que fizeram as reclamações para elaborar um auto de constatação. Isso vai servir para verificar quais aparelhos eles possuem nas casas e se eles agem diretamente no consumo da energia elétrica”, diz André.

