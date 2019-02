Procon Móvel vai atender comunidade do Centro nesta quarta

O Procon de Blumenau inicia nesta quarta-feira, dia 6, o primeiro atendimento do ano com a unidade móvel. Será na Praça Dr. Blumenau, na Rua XV de Novembro, das 10h às 15h. Com a prestação de serviço, a comunidade poderá fazer denúncias contra empresas, além de tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor. O próximo atendimento será no dia 13, com o veículo na Rede Top Supermercados, na Rua José Reuter, 961, no bairro Velha Central, também das 10h às 15h.

Neste mês de fevereiro serão realizados ainda dois atendimentos à comunidade no bairro Itoupava Central e Tribess, respectivamente. A Prefeitura também reforça que para fazer o registro da reclamação é necessário apresentar documentos como RG e CPF e comprovante de residência.

Ouvidoria Itinerante

Juntamente com o Procon Móvel, a Ouvidoria da Prefeitura de Blumenau estará presente na Praça Dr. Blumenau para o registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios. A ação tem como objetivo facilitar a troca de informações e levar o atendimento, que também é prestado por meio de outros canais, para perto dos cidadãos.

Atendimentos em fevereiro

Data: 06/02 (quarta-feira)

Local: Praça Dr. Blumenau

Endereço: Rua XV de Novembro esquina com a Rua Nereu Ramos – Centro

Horário: 10h às 15h.

Data: 13/02 (quarta-feira)

Local: Rede Top Supermercados

Endereço: Rua José Reuter, 961 – Velha Central

Horário: 10h às 15h

Data: 20/02 (quarta-feira)

Local: Rede Top Supermercados

Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, 7.155 – Itoupava Central

Horário: 10h às 15h

Data: 27/02 (quarta-feira)

Local: Rede Top Supermercados

Endereço: Rua Hermann Tribess, 1026 – Tribes

Horário: 10h às 15h

