Procon Móvel vai atender comunidade do bairro Itoupava Central

A equipe do Procon Móvel se dirige, nesta quarta-feira, dia 24, para o bairro Itoupava Central. O atendimento com a unidade móvel será no Mercado Super Vale, na Rua Gustavo Zimmermann, 1974, 10h às 15h. Com a prestação do serviço, a população local poderá registrar denúncias, além de tirar dúvidas sobre os direitos dos consumidores. A Ouvidoria Itinerante da Prefeitura também estará participando da ação para registrar as sugestões e reclamações da população.

Data: 24/07 (quarta-feira)

Local: Mercado Super Vale

Endereço: Rua Gustavo Zimmermann, 1974 – Itoupava Central

Horário: 10h às 15h

