Procon Móvel participa de ação na Associação de Moradores Itoupava Norte

Atendimento será feito, das 10h às 15h, com o recolhimento de denúncias da população local.

Neste sábado, dia 8, o Procon Móvel participa, das 10h às 15h, de uma ação social na Associação de Moradores da Itoupava Norte. Será na Rua Vereador Romário Conceição Badia, em frente aos números 340 e 400. A ação é uma promoção da associação para a integração social entre os moradores com entrega de mudas, brinquedos infláveis, mesa de frutas, entre outras atividades. Participação especial também da Escola Pública de Trânsito.

As atrações vão contar ainda com a realização de um brechó beneficiente do Lar Santa Terezinha. Na oportunidade, o Procon Móvel vai recolher denúncias da comunidade contra empresas da cidade, além de repassar orientações sobre os direitos dos consumidores.

