Procon fiscaliza preços e validades de produtos em supermercados

Com o objetivo de assegurar os direitos dos consumidores, o Procon de Blumenau está fiscalizando o setor de frios nos supermercados da cidade para verificar se os produtos comercializados estão com os preços e as informações nas etiquetas, além da validade.

A vistoria será durante esta quinta e sexta-feira, dias 14 e 15, mas a proposta é de continuar a ação também na próxima semana. “Estamos fiscalizando primeiramente os estabelecimentos de grande porte para depois iniciar a vistoria em outros mercados. Devemos fiscalizar mais de 15 estabelecimentos”, diz o coordenador do Procon, André Moura Cunha.

Na oportunidade, a equipe do Procon também vai fiscalizar como está a situação do recolhimento dos frangos da empresa Perdigão nestes estabelecimentos. Segundo nota divulgada pela BRF e já publicada em meios de comunicação, 164,7 toneladas de carne de frango in natura da marca foram destinadas ao mercado doméstico e podem estar contaminadas pela bactéria salmonela.

