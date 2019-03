Procon contabiliza 205 audiências realizadas durante o mutirão

Desde segunda-feira, dia 4, o Procon de Blumenau já realizou 205 audiências por meio do mutirão de conciliação. Deste total, 98 (47,8%) foram solucionadas. O levantamento aponta também que 48 delas (23,4%) ficaram em situação de suspensão a pedido das empresas citadas, que solicitaram um prazo maior para resolver os problemas. Outras 21 (10,2%) ficaram sem solução e aproximadamente 9% dos reclamados não compareceram ao encontro. O mutirão de conciliação encerra nessa sexta-feira, dia 8, e está sendo feito na sede do Procon, na Avenida Presidente Castelo Branco (Beira-rio), no Centro, das 8h às 12h e das 14h às 16h. O objetivo é atender os processos abertos pelos consumidores contra fornecedores de produtos e prestadores de serviços da cidade.

