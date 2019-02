Procon atua para proteger os direitos dos consumidores de Blumenau

O Procon de Blumenau atua para proteger e garantir os direitos dos consumidores, por meio da intermediação junto aos prestadores de serviços do município. O órgão pode ser acionado em casos como cobrança incorreta, cálculo errado ou indevido de multas, envio de cartão sem solicitação à residência do cidadão e nome inserido indevidamente aos cadastros que limitam o crédito de pessoas físicas ou jurídicas, entre os quais o SPC, Serasa e SCPC.

Problemas como defeito ou mau funcionamento de objetos não provocados pelo uso indevido, além de entrega de produtos com atraso ou em desacordo com o que havia sido comprado, também estão entre as situações passíveis de representação junto ao Procon.

As demandas podem ser apresentadas diretamente na sede do órgão, na Avenida Presidente Castelo Branco (Beira-rio), 1.243, no Centro, ou via WhatsApp do Consumidor, pelo telefone 99920-0083. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Curtir isso: Curtir Carregando...