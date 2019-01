Procon aguarda resposta da Celesc sobre valores cobrados na fatura de luz

O Procon de Blumenau está aguardado explicações da Celesc sobre o aumento da cobrança de valores emitidos nas faturas de energia elétrica dos consumidores. A medida faz parte de uma ação protocolada, na segunda-feira, dia 21, junto à sede da empresa, em Florianópolis, com a participação efetiva de outros procons do Estado.

De acordo com o coordenador do órgão de defesa, André Moura Cunha, o ofício entregue à empresa solicita que ela apresente justificativas técnicas sobre o aumento na cobrança da energia elétrica. “Queremos entender de forma clara os motivos que causaram esse aumento na fatura de energia elétrica e informar aos consumidores”, diz André, explicando que a empresa tem prazo de 10 dias para retorno das solicitações expedidas no ofício.

Em Blumenau, mais de 40 solicitações foram registradas via WhatsApp do Consumidor desde o dia 21, com um total de nove processos abertos. “Após o retorno das justificativas, vamos analisar todos os processos abertos contra a empresa e dar um retorno aos consumidores que se sentiram prejudicados”, diz André.

Além do empenho do Procon de Blumenau para garantir os direitos dos consumidores, o encontro em Florianópolis serviu também para estreitar ainda mais a relação da empresa com os órgãos de defesa. Trata-se da criação de um canal de comunicação via 0800 entre a Celesc e os procons para tratar exclusivamente de reclamações sobre valores emitidos nas faturas de energia elétrica.

Para o coordenador do Procon, a medida vai facilitar ainda mais os trâmites que são comuns nos processos de reclamação da conta de energia elétrica. “Isso agiliza os processos e o retorno das solicitações das reclamações contra a empresa. Assim, esse canal de comunicação criado exclusivamente para isso é uma conquista dos procons, já que é mais uma ferramenta que podemos utilizar em prol do contribuinte”, diz o coordenador.

Assessor de Comunicação: Joni César

Curtir isso: Curtir Carregando...