Pró-Família abre inscrições para a 31ª edição da Feira da Amizade

A Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família) abriu nesta segunda-feira, dia 11, as inscrições para a 31ª Feira da Amizade. Podem participar do evento entidades socioassistenciais e Clubes de Mães de Blumenau que queiram apresentar seus produtos. A inscrição seguirá até o dia 29 deste mês e deverá ser feita na sede da Pró-Família, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. A instituição está localizada na Rua Itapiranga, nº 368, bairro Velha. Já os artesãos devem garantir inscrição na Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), situada na Rua 15 de Novembro, nº 161, bairro Centro, entre os dias 11 e 15 de março,

A 31ª edição da Feira da Amizade será realizada no Parque Vila Germânica, nos dias 7, 8 e 9 de junho e deverá contar com mais de 100 expositores. Como nos anos anteriores, o setor 1 será destinado à alimentação, o setor 2 contará com o trabalho dos artesãos, divulgação, além dos Clubes de Mães. Já o setor 3 será o local para os brechós e o parque de diversões para as crianças.

Neste ano, além dos produtos oferecidos, das apresentações culturais e dos tradicionais pratos, os visitantes poderão aproveitar uma novidade gastronômica. Um buffet de sopas será servido à noite, na sexta e no sábado. Em 2018, também em três dias de evento, a Feira da Amizade registrou recorde de público, com aproximadamente 48 mil visitantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...