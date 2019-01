O primeiro desfile da Sommerfest 2019 ocorre neste sábado, dia 26. Às 19h30, aproximadamente 20 grupos que compõem a apresentação sairão da Rua Zenaide Santos de Souza, a rua do Fórum, e percorrerão toda a Alberto Stein, até chegarem em frente ao Setor 1 do Parque Vila Germânica. Os desfiles são uma atração gratuita.



Ao longo da Rua Alberto Stein haverá pontos reservados para pessoas com necessidades especiais e idosos. A via, assim como a Rua Zenaide Santos de Souza, será fechada para o trânsito de veículos a partir das 19h. Na Alberto Stein, as duas pistas mais próximas ao Parque Ramiro Ruediguer e Vila Germânica estarão fechadas, a exemplo do que ocorre nos desfiles do Magia de Natal.

Em caso de chuva, o desfile será cancelado com uma hora de antecedência. O segundo desfile desta edição da Oktoberfest de verão ocorrerá no último dia de evento, 2 de fevereiro, no mesmo horário e local.



Divulgação no Beto Carrero

Também no sábado, dia 26, a Realeza da 36ª Oktoberfest, a Vovó e o Vovô Chopão, o Musik Motorrad e uma banda germânica promoverão a Sommerfest no Beto Carrero Word. Às 11h, o grupo assumirá a forma de desfile e passeará pelo maior Parque Temático do Sul do Brasil convidando os turistas para virem a Blumenau.



Programação do 3º fim de semana da Sommerfest 2019



A Sommerfest continua com gastronomia variada, muita música e diversão. As competições de Chope em Metro ocorrem na sexta-feira, dia 25, e sábado, dia 26, no Eisenbahn Biergarten, sempre às 22h15. No mesmo horário, no Setor 1, ocorrem apresentações de grupos folclóricos. O visitante também pode se divertir brincando de tiro ao alvo, nos fundos do Setor 1, no espaço da Associação dos Clubes de Caça e Tiro. No sábado, dia 26, no placo da Sommerplatz, às 21h, também ocorrerá a brincadeira do Balance Spiel – Equilibristas do Chope.



As atrações musicais também não deixam a desejar. No Eisenbahn Biergarten as bandas continuam com repertório eclético, tocando sertanejo universitário, pop e rock. Para quem prefere a predominância da música germânica, o local mais adequado é o Setor 1. É neste setor que se apresentará uma das bandas locais de maior sucesso na Oktoberfest Blumenau, Os Velhos Camaradas. O coro avoengo mais animado do país sobe ao palco às 19h, no sábado, dia 26.

Confira a programação completa

Sexta-feira, dia 25

Eisenbahn Biergarten

19h – Blumenau Band

22h15 – Chope em Metro

22h45 – Banda Bavária

02h – Encerramento

Setor 1

19h – Stadtkapelle

22h15 – Apresentação Folclórica

22h45 – Banda Herr Schmitt

02h – Encerramento

Sábado, dia 26

Eisenbahn Biergarten

19h – Banda Primavera

22h15 – Chope em metro

22h45 – Banda Cruzeiro

02h – Encerramento

Setor 1

19h – Velhos Camaradas

22h15 – Apresentação Folclórica

22h45 – Banda do Barril

02h – Encerramento

A Sommerfest 2019 é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. A festa ocorre nas sextas-feiras e sábados, de 11 de janeiro a 2 de fevereiro.



Assessora de comunicação: Ana Matesco



