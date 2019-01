Primeiro Cão no Parque e na Vila de 2019 ocorre neste fim de semana

A primeira edição de 2019 do Cão e no Parque e na Vila, evento querido por donos e seus pets, ocorre neste sábado, dia 26, e domingo, dia 27, no Parque Ramiro Ruediger e na Vila Germânica. Os tutores e seus cães têm acesso liberado nestes dois espaços. A única restrição é que nos bares e restaurantes os cães podem ficar apenas nas áreas externas e decks. Tanto no Ramiro quanto na Vila Germânica serão disponibilizados equipamentos com sacos plásticos para a coleta das fezes.

Dicas para o bem estar do seu cão e convivência com outros animais

A médica veterinária da Diretoria de Bem Estar Animal, Raquel Brodeck, dá algumas dicas para garantir a saúde e conforto dos cães, assim como para garantir a boa convivência dos animais durante o Cão no Parque e na Vila.

Saúde

Para passear fora de casa o cão deve estar saudável. Enquanto não tiver protocolo vacinal completo para evitar doenças graves, a orientação é não expor o animal a ambientes freqüentados por outros cães. Também é importante estar com o vermífugo em dia.

Outro fator é importante a ser observado é o horário do passeio. Deve-se evitar horários de calor excessivo, principalmente entre as 10h e 16h. Temperaturas muito altas podem gerar diversos problemas para os animas, como hipertermia, desidratação e queimaduras nas patas. O ideal é não andar com o cão em superfícies como cimento e asfalto, que ficam muito quentes e provocam lesões.

É necessário tomar um cuidado ainda mais especial com animas braquicefálicos, ou seja, aqueles que têm o focinho curto (pug, bulldog, shih tzu, boxer, lhasa, entre outras raças). Devido à anatomia da cabeça desses animais, eles já têm a capacidade respiratória bem diminuída, e no calor a situação piora consideravelmente. Para o restante dos animais, os donos não devem se esquecer de levar um recipiente para eles tomarem água.

Sociabilidade

Os tutores devem analisar se o cão é sociável e se fica confortável em ambiente de aglomeração de pessoas e outros animais. O cão que não está acostumado a estes locais passa por estresse e pode ser prejudicado por isso, por isso é necessário analisar se o cão vai se acostumar e gostar deste tipo de passeio.

É importante levar em conta que cada um é responsável pelo seu cão, então ele deve estar sob supervisão durante todo o passeio. Caso o animal cause qualquer incidente a outros cães ou pessoas, o tutor será responsável e deverá assumir. Para animais com comportamento agressivo e animais de grande porte, é recomendado o uso de focinheira”

Assessora de Comunicação: Ana Matesco

