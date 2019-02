Primeiras famílias do Horto Florestal receberão escrituras

A Prefeitura de Blumenau, realiza nesta quinta-feira, dia 7, a entrega do primeiro lote de escrituras do Loteamento Horto Florestal, no bairro Do Salto. O ato, que beneficiará 16 famílias da região está marcado para as 9h, no gabinete do prefeito Mário Hildebrandt.

O Horto Florestal possui 258 lotes no total.

Este primeiro lote foi doado pelo município às famílias após levantamento da situação socioeconômica. Os demais estão em fase documental, para que em breve possa ocorrer a entrega das escrituras.

