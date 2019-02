Primeira sessão ordinária da Câmara acontece nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 5 de fevereiro, acontece a primeira sessão ordinária de 2019 na Câmara de Vereadores de Blumenau, às 15 horas, no Plenário.

A reunião será a primeira sob o comando da nova Mesa Diretora, eleita em 11 de dezembro e composta pelo presidente Marcelo Lanzarin (MDB), pelo vice-presidente Bruno Cunha (PSB), pelo primeiro secretário Almir Vieira (PP) e pelo segundo secretário Professor Gilson (PSD), automaticamente empossados nos cargos.

Os vereadores devem fazer uso da tribuna para seus pronunciamentos, e requerimentos e indicações devem compor a pauta da reunião.

O prefeito Mário Hildebrandt (sem partido) deve comparecer à sessão, quando deixará uma mensagem aos parlamentares.

Também está prevista a posse do vereador suplente Cezar Cim (PP) no cargo de vereador titular, ocupando a cadeira do ex-vereador Ricardo Alba (PSL), eleito deputado estadual.

Durante a reunião, os vereadores irão comunicar à Mesa Diretora eventuais alterações na formação dos blocos parlamentares, e então serão definidas as composições das comissões legislativas permanentes.

A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TVL, canais 14 da NET, 19 da BTV e pelo site da Câmara: camarablu.sc.gov.br/tvl-online.

