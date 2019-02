Previsão de calor e chuva neste fim de semana em Blumenau

Nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, a previsão é de que a temperatura deva passar dos 35º C no fim da tarde, com chuvas e risco de temporal. No sábado, dia 2, o AlertBlu prevê temperaturas na casa dos 34º C no período da tarde, além da presença de uma frente fria, aumentando a instabilidade com risco de chuvas fortes em um curto intervalo de tempo, rajadas e formação de granizo. No domingo, dia 3, a temperatura deverá ser menos acentuada na região.

Em função das altas temperaturas com risco elevado de chuvas nos finais de tarde, a Defesa Civil reforça à população sobre os cuidados neste tipo de situação, como não obstruir a passagem de água pluvial, além de se atentar aos níveis dos rios e ribeirões próximos das residências, deixar calhas limpas para o escoamento da chuva, bem como o acesso limpo às bocas de lobos. O contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo número 199.

