Prefeitura repõe iluminação pública na Via Expressa

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) inicia nesta semana a reposição da iluminação pública de um trecho de 400 metros na Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich, no bairro Itoupava Norte. O investimento da Prefeitura de Blumenau na manutenção é de R$ 74 mil, valor custeado com a parceria da Cosip (Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos Municípios).

“A demanda para reparos na iluminação pública do município tem aumentado consideravelmente por conta da ação de vândalos, mas temos tentado dentro do possível fazer a reposição, assegurando condições de segurança à nossa população”, avalia o secretário da Seurb, Michael Schneider.

Na Via Expressa serão instalados novos postes além de luminárias no trecho próximo ao Casep, após a passarela de pedestres, em direção a Rodovia BR-470. Local este, que estava desprovido de iluminação pública a algumas semanas.

