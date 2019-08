Prefeitura realiza manutenção na Rua Edith Gaertner

Serviço de limpeza de caixas coletoras e da rede pluvial ocorre nesta terça-feira, dia 6, entre 7h30 e 9h.

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) realiza nesta terça-feira, dia 6, a limpeza de caixas coletoras e da rede pluvial na Rua Edith Gaertner, do lado direito da via até a esquina da Rua Dr Fúlvio Luz, no bairro Vila Nova. Por conta deste serviço é necessário que os motoristas desobstruam este lado da pista, não estacionando seu veículo no local no período entre 7h30 e 9h. Em caso de más condições climáticas os trabalhos poderão ser reagendados.

