Prefeitura lança edital para eleição de diretores

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), juntamente com a Comissão Eleitoral Central – CEC, lançará na próxima segunda-feira, dia 5, o edital para a eleição de diretores das unidades educacionais do município. A votação será no dia 25 de setembro.

Conforme explica a secretária da Semed, Patrícia Lueders, este ano as eleições terão diferencial: no Ensino Fundamental, os votos dos pais ou responsáveis terão o mesmo peso que os dos professores. A mudança foi estabelecida por meio da Lei 8642, sancionada pelo prefeito Mário Hildebrandt em outubro de 2018. “O objetivo, com a alteração, é tornar o processo ainda mais democrático. Outra mudança será a realização da votação em apenas um dia e não mais em dois, como ocorria anteriormente”, revelou.

Os diretores eleitos serão responsáveis pela gestão das unidades durante três anos, até 2023. A posse está agendada para o dia 13 de dezembro. A solenidade de lançamento será no Salão Nobre da Prefeitura, às 16h. No mesmo evento, será lançado também o Programa Educação em Saneamento – PES, que será promovido em parceria com o Samae, em duas escolas municipais.

Confira o cronograma:

– 05/8 – Publicação do Edital Semed nº. 01/2019 que dispõe sobre eleição de diretores.

– 12 a 15/8 – Constituição da Comissão Eleitoral Interna

– 26/8 – Inscrição dos candidatos

– 28/8 – Publicação dos candidatos inscritos

– 29/8, 03 e 04/9 – Período para recurso dos inscritos

– 05/9 – Homologação e publicação da nominata dos inscritos

– 09 a 18/9 – Período para apresentação do Plano de Ação do candidato à comunidade escolar, em assembleia na Unidade educacional onde se candidatou.

– 25/9 – Dia da eleição nas unidades educacionais (CEIs e Escolas).

– 27/9 – Publicação da nominata dos candidatos eleitos após as 16h.

– 30/9, 01 e 02/10 – Período de recurso do resultado da eleição.

– 04/10 – Homologação e publicação da nominata dos candidatos eleitos.

– 25/11 a 06/12 – Período de transição entre o diretor atual e o eleito.

– 13/12 – Posse dos diretores eleitos.

