Prefeitura lança concorrência para uso de salas do Issblu

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Administração, abriu edital de concorrência para permissão de uso, de forma onerosa, de duas salas e 23 vagas de estacionamento do Instituto Municipal de Seguridade do Servidor de Blumenau (Issblu). Os imóveis estão localizados no Edifício Califórnia Center, situado na Rua Amadeu da Luz, 100, no Centro.

A abertura dos envelopes ocorrerá na sexta-feira, dia 8, às 9h, na Sala de Licitações, no 2º andar da Prefeitura. O edital completo pode ser acessado no Portal da Transparência, ou solicitado pelo e-mail licitacoes@blumenau.sc.gov.br.

