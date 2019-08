Prefeitura implanta projeto de empreendedorismo na rede de ensino

Em parceria com a Secretaria de Educação (Semed), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec) está implantando nas escolas municipais um projeto piloto tendo como base o ensino do empreendedorismo aos alunos do ensino fundamental.

A proposta, uma iniciativa da própria Sedec, tem a finalidade de transmitir noções de empreendedorismo aos alunos do 8º e 9º ano, priorizando a importância do tema para a vida. A primeira escola contemplada com o projeto foi a Escola Básica Municipal (EBM) Friedrich Kemmelmeyer, na Itoupava Central, onde foi realizado o primeiro contato com a promoção de palestras e atividades.

Participaram do evento o diretor de Micro e Pequena Empresa da Sedec, Nilson Passarin, a representante da Semed na Comissão Mista de Educação Fiscal, Eva Pereira, além do coordenador do Fórum Municipal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Carlos Braga Mueller. Na oportunidade, os profissionais apresentaram as diretrizes do empreendedorismo, bem como a importância da comunicação para o fortalecimento e evolução do tema.

De acordo com o secretário da Sedec, Móris Kohl, que prevê a implantação em toda a rede de ensino, o projeto é amplo, já que os estudantes formam apenas uma fatia do segmento que está sendo trabalhado no município para o fortalecimento e crescimento do empreendedorismo. “O projeto piloto na escola é o início de um amplo trabalho que estamos fazendo em Blumenau. A proposta é atender todas as faixas etárias e gerações em relação ao tema”, diz. “Vamos literalmente englobar nesta estratégia o ensino fundamental, médio e técnico, inclusive as universidades e também os idosos”.

O secretário também destaca que o empreendedorismo não está atrelado apenas a este projeto, mas que já faz parte dos trabalhos da secretaria à ampliação, fortalecimento e incentivo em todo o município. “Em relação ao ensino técnico, já desenvolvemos um trabalho com o Cedup sobre empreendedorismo, o que permitiu à própria instituição alterações em sua grade curricular, inserindo o tema como base de ensino”, diz. “Além disso, estamos em constante contato com o ensino superior, com a realização de palestras juntos aos acadêmicos e corpo docente, incluindo visitas técnicas. E estamos reforçando cada vez mais a parceria com a classe empresarial da cidade”.

Para a secretária da Semed, Patrícia Lueders, “abordar a temática empreendedorismo com os estudantes amplia o horizonte de possibilidades dos mesmos, seja o olhar inovador frente aos desafios, a resolução de problemas, a responsabilidade social, entre outras ações que auxiliarão na vida profissional, social e pessoal”.

Planejamento

A fase inicial do projeto piloto junto à EBM Friedrich Kemmelmeyer foi realizada de forma concreta já no dia 29 de julho com a participação de profissionais da Sedec. Na oportunidade, a equipe aproveitou os trabalhos que estão sendo organizados pelos alunos para a formatura do 9º ano para repassar orientações de planejamento, como a busca de recursos para o evento, por exemplo. A proposta foi de apresentar e inserir junto aos estudantes noções estratégicas para a concretização da meta, incluindo a cobertura do evento.

Para o prefeito Mário Hildebrandt, o projeto abre novas fronteiras no município, já que amplia o tema para todas as classes do município. “Precisamos preparar nossos adolescentes para o futuro e o empreendedorismo faz parte disso. Não cabe ensinar o básico, mas abrir novos caminhos e mostrar novas possibilidades. É nosso dever enquanto gestores públicos e é dessa maneira que tenho pensado a cidade com a equipe de governo”, destaca.

