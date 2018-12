Prefeitura fará leilão eletrônico para venda de bens inservíveis

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Administração (Sedead), promoverá nesta quinta-feira, dia 14, um leilão eletrônico do tipo maior lance e oferta para a venda de bens inservíveis dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, das Secretarias de Administração (Sedead) e Educação (Semed), do Serviço Autônomo de Trânsito e Transportes (Seterb), do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e da Fundação Municipal de Desportos (FMD).

Ao todo, serão leiloados 101 lotes, com itens que vão desde veículos até móveis, eletrodomésticos e outras sucatas. O leilão ocorrerá das 14h de quinta às 14h de sexta-feira, dia 15, no site www.hoppeleiloes.com.br. Os interessados deverão se cadastrar neste endereço em até 24h antes da abertura.

